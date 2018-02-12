У стані суперника Динамо в Лізі Європи є кадрові проблеми

Ліга Європи

Суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи грецький АЕК має певні кадрові проблеми, пов'язані з травмами.

Про це повідомляє прес-служба грецького клубу.

Мова йде про півзахисника Панайотіса Коне, який пошкодив підколінне сухожилля у матчі з Астерасом.

Минулої середи травму лівої ноги отримав захисник Елдер Лопеш.

Інший захисник Огнєн Враньєш тренується за індивідуальною програмою, проте відсутня інформація щодо його травми, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що перша гра 1/16 фіналу відбудеться 15 лютого в Греції. Матч відвовідь заплановано на 22 лютого.

В останньому турі грецького чемпіонату АЕК мінімально здолав Астерас.