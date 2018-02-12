105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 23:22
У стані суперника Динамо в Лізі Європи є кадрові проблеми
|Ліга Європи
Суперник київського Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи грецький АЕК має певні кадрові проблеми, пов'язані з травмами.
Про це повідомляє прес-служба грецького клубу.
Мова йде про півзахисника Панайотіса Коне, який пошкодив підколінне сухожилля у матчі з Астерасом.
Минулої середи травму лівої ноги отримав захисник Елдер Лопеш.
Інший захисник Огнєн Враньєш тренується за індивідуальною програмою, проте відсутня інформація щодо його травми, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що перша гра 1/16 фіналу відбудеться 15 лютого в Греції. Матч відвовідь заплановано на 22 лютого.
В останньому турі грецького чемпіонату АЕК мінімально здолав Астерас.
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