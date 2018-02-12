У команди Зінченка найдорожчий склад в історії футболу

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті на сьогоднішній день має найдорожчий склад в історії футболу.

Це показало дослідження CIES Football Observatory.

Жоден клуб в історії футболу не витратив на трансфери своїх гравців стільки, скільки Манчестер Сіті.

У зимове трансферне вікно містяни відпустили Ельякіма Мангала в Евертон на правах оренди, однак придбали Емеріка Ляпорта за рекордні для себе 65 млн євро.

Ця операція дозволили складу команди Хосепа Гвардіоли обігнати ПСЖ та стати найдорожчим в історії.

Тепер Манчестер Сіті оцінюється у 878 млн євро, ПСЖ – у 805 млн євро. У топ-4 (єдині клуби, які витратили більше 700 млн євро на те, щоб зібрати сьогоднішній склад) також є Манчестер Юнайтед та Барселона. Тенденція показує, що саме хтось з цих команд виграє Лігу чемпіонів 2017/18.

Якщо говорити про витрати у чемпіонатах, то найменше на формування команд витратили у французькій Лізі 1 (у середньому 97 млн євро на команду). Л

ідирує за цим показником АПЛ – 291 млн євро. Ла Ліга – 131 млн євро, Серія А – 124 млн євро, Бундесліга – 113 млн євро. Загалом, 42 клуби (з 98) мають склад дорожчий за 100 млн євро.

Найдешевший склад у топ-5 лігах Європи – у Труа (2 млн євро), пише Футбол 24.

Топ-10 рейтингу найдорожчих складів Європи:

Манчестер Сіті (АПЛ) - 878 млн євро

ПСЖ (Ліга 1) - 805 млн євро

Манчестер Юнайтед (АПЛ) - 747 млн євро

Барселона (Ла Ліга) - 725 млн євро

Челсі (АПЛ) - 592 млн євро

Реал Мадрид (Ла Ліга) - 497 млн євро

Ліверпуль (АПЛ) - 461 млн євро

Ювентус (Серія А) - 448 млн євро

Арсенал (АПЛ) - 403 млн євро

Евертон (АПЛ) - 365 млн євро

Нагадаємо, що в 27 турі АПЛ Манчестер Сіті із Зінченком у складі розгромив Лестер (5:1)