У команди Зінченка найдорожчий склад в історії футболу
|Манчестер Сіті
Манчестер Сіті на сьогоднішній день має найдорожчий склад в історії футболу.
Це показало дослідження CIES Football Observatory.
Жоден клуб в історії футболу не витратив на трансфери своїх гравців стільки, скільки Манчестер Сіті.
У зимове трансферне вікно містяни відпустили Ельякіма Мангала в Евертон на правах оренди, однак придбали Емеріка Ляпорта за рекордні для себе 65 млн євро.
Ця операція дозволили складу команди Хосепа Гвардіоли обігнати ПСЖ та стати найдорожчим в історії.
Тепер Манчестер Сіті оцінюється у 878 млн євро, ПСЖ – у 805 млн євро. У топ-4 (єдині клуби, які витратили більше 700 млн євро на те, щоб зібрати сьогоднішній склад) також є Манчестер Юнайтед та Барселона. Тенденція показує, що саме хтось з цих команд виграє Лігу чемпіонів 2017/18.
Якщо говорити про витрати у чемпіонатах, то найменше на формування команд витратили у французькій Лізі 1 (у середньому 97 млн євро на команду). Л
ідирує за цим показником АПЛ – 291 млн євро. Ла Ліга – 131 млн євро, Серія А – 124 млн євро, Бундесліга – 113 млн євро. Загалом, 42 клуби (з 98) мають склад дорожчий за 100 млн євро.
Найдешевший склад у топ-5 лігах Європи – у Труа (2 млн євро), пише Футбол 24.
Топ-10 рейтингу найдорожчих складів Європи:
Манчестер Сіті (АПЛ) - 878 млн євро
ПСЖ (Ліга 1) - 805 млн євро
Манчестер Юнайтед (АПЛ) - 747 млн євро
Барселона (Ла Ліга) - 725 млн євро
Челсі (АПЛ) - 592 млн євро
Реал Мадрид (Ла Ліга) - 497 млн євро
Ліверпуль (АПЛ) - 461 млн євро
Ювентус (Серія А) - 448 млн євро
Арсенал (АПЛ) - 403 млн євро
Евертон (АПЛ) - 365 млн євро
Нагадаємо, що в 27 турі АПЛ Манчестер Сіті із Зінченком у складі розгромив Лестер (5:1)
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