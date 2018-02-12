Депортиво без Коваля зазнав чергової поразки. Матч 23-го туру чемпіонату Іспанії

Депортиво - Бетис

В чемпіонаті Іспанії відбувся останній матч 23-го, в якому Депортиво українця Максима Коваля вдома поступився Бетісу (0:1)

Переможний гол на рахунку форварда гостей Лоренцо Морона на 54-й хвилині гри.

Коваль потрапив до заявки на гру, але на полі так і не з'явився.

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

12 лютого

Депортиво - Бетіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 54 Морон

Нагадаємо, на чолі Депортиво дебютував легендарний голандець Кларенс Зеєдорф.