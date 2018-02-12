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12.02.2018  23:51

Депортиво без Коваля зазнав чергової поразки. Матч 23-го туру чемпіонату Іспанії

Депортиво - Бетис

В чемпіонаті Іспанії відбувся останній матч 23-го, в якому Депортиво українця Максима Коваля вдома поступився Бетісу (0:1)

Переможний гол на рахунку форварда гостей Лоренцо Морона на 54-й хвилині гри.

Коваль потрапив до заявки на гру, але на полі так і не з'явився.

Чемпіонат Іспанії

23-й тур

12 лютого

Депортиво - Бетіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 54 Морон

Нагадаємо, на чолі Депортиво дебютував легендарний голандець Кларенс Зеєдорф.

    І В Н П М О
  1 Барселона 23 18 5 0 60-11 59
  2 Атлетико 23 15 7 1 34-9 52
  3 Валенсія 23 13 4 6 45-27 43
  4 Реал 21 11 6 4 45-21 39
  5 Вільяреал 23 11 4 8 34-28 37
  6 Севілья 23 11 3 9 29-34 36
+3 7 Бетіс 23 10 3 10 38-45 33
  8 Сельта 23 9 5 9 41-34 32
-2 9 Ейбар 22 9 5 8 31-34 32
-1 10 Жирона 23 8 7 8 31-30 31
  11 Хетафе 23 7 9 7 26-21 30
  12 Леганес 21 8 5 8 20-21 29
  13 Атлетик 23 6 10 7 24-25 28
  14 Реал Сосьєдад 22 7 5 10 41-40 26
  15 Еспаньол 23 6 8 9 21-31 26
  16 Алавес 23 8 1 14 21-33 25
  17 Леванте 23 3 11 9 21-35 20
+1 18 Лас-Пальмас 23 5 3 15 17-50 18
-1 19 Депортиво 23 4 5 14 24-52 17
  20 Малага 23 3 4 16 14-36 13

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