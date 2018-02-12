62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 23:51
Депортиво без Коваля зазнав чергової поразки. Матч 23-го туру чемпіонату Іспанії
|Депортиво - Бетис
В чемпіонаті Іспанії відбувся останній матч 23-го, в якому Депортиво українця Максима Коваля вдома поступився Бетісу (0:1)
Переможний гол на рахунку форварда гостей Лоренцо Морона на 54-й хвилині гри.
Коваль потрапив до заявки на гру, але на полі так і не з'явився.
Чемпіонат Іспанії
23-й тур
12 лютого
Депортиво - Бетіс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 54 Морон
Final do #DéporRealBetis pic.twitter.com/1TeXXHAk8z— RC Deportivo (@RCDeportivo) 12 лютого 2018 р.
Нагадаємо, на чолі Депортиво дебютував легендарний голандець Кларенс Зеєдорф.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|18
|5
|0
|60-11
|59
|2
|Атлетико
|23
|15
|7
|1
|34-9
|52
|3
|Валенсія
|23
|13
|4
|6
|45-27
|43
|4
|Реал
|21
|11
|6
|4
|45-21
|39
|5
|Вільяреал
|23
|11
|4
|8
|34-28
|37
|6
|Севілья
|23
|11
|3
|9
|29-34
|36
|+3
|7
|Бетіс
|23
|10
|3
|10
|38-45
|33
|8
|Сельта
|23
|9
|5
|9
|41-34
|32
|-2
|9
|Ейбар
|22
|9
|5
|8
|31-34
|32
|-1
|10
|Жирона
|23
|8
|7
|8
|31-30
|31
|11
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|26-21
|30
|12
|Леганес
|21
|8
|5
|8
|20-21
|29
|13
|Атлетик
|23
|6
|10
|7
|24-25
|28
|14
|Реал Сосьєдад
|22
|7
|5
|10
|41-40
|26
|15
|Еспаньол
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|16
|Алавес
|23
|8
|1
|14
|21-33
|25
|17
|Леванте
|23
|3
|11
|9
|21-35
|20
|+1
|18
|Лас-Пальмас
|23
|5
|3
|15
|17-50
|18
|-1
|19
|Депортиво
|23
|4
|5
|14
|24-52
|17
|20
|Малага
|23
|3
|4
|16
|14-36
|13
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