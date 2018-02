Челсі розгромив Вест Бром в 27-му турі чемпіонату Англії

В 27 турі чемпіонату Англії Челсі вдома приймав Вест Бромвіч і впвнено переміг з рахунком 3:0.

Дублем за аристократів відзначився більгійський хавбек Еден Азар.

Ще один гол на рахунку Віктора Мозеса.

Таким чином Челсі перервав серію з двох поразок поспіль та повернувся на 4 місце в АПЛ.

Чемпіонат Англії

27-й тур

12 лютого

Челсі - Вест-Бромвіч 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Азар, 2:0 - 63 Мозес, 3:0 - 71 Азар

Eden Hazard stars as the champions get back on track in style#CHEWBA pic.twitter.com/hq7KwNEowi