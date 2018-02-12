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12.02.2018  23:56

Челсі розгромив Вест Бром в 27-му турі чемпіонату Англії

Віктор Мозес подвоює рахунок

В 27 турі чемпіонату Англії Челсі вдома приймав Вест Бромвіч і впвнено переміг з рахунком 3:0.

Дублем за аристократів відзначився більгійський хавбек Еден Азар.

Ще один гол на рахунку Віктора Мозеса.

Таким чином Челсі перервав серію з двох поразок поспіль та повернувся на 4 місце в АПЛ.

Чемпіонат Англії

27-й тур

12 лютого

Челсі - Вест-Бромвіч 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Азар, 2:0 - 63 Мозес, 3:0 - 71 Азар

Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Саутгемтон, а МЮ поступився Ньюкаслу.

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 27 23 3 1 79-20 72
  2 Манчестер Юнайтед 27 17 5 5 51-19 56
  3 Ліверпуль 27 15 9 3 61-31 54
  4 Челсі 27 16 5 6 49-23 53
  5 Тоттенгем 27 15 7 5 52-24 52
  6 Арсенал 27 13 6 8 51-36 45
  7 Бернлі 27 9 9 9 21-24 36
  8 Лестер 26 9 8 9 38-35 35
+1 9 Евертон 27 9 7 11 32-46 34
-1 10 Борнмут 27 8 7 12 31-41 31
  11 Вотфорд 27 8 6 13 37-47 30
  12 Вест Гем 27 7 9 11 34-46 30
+3 13 Ньюкасл 27 7 7 13 25-36 28
-1 14 Брайтон 27 6 10 11 22-36 28
-1 15 Крістал Пелас 27 6 9 12 25-42 27
+1 16 Свонсі 27 7 6 14 20-37 27
+2 17 Гаддерсфілд 27 7 6 14 23-47 27
-3 18 Саутгемптон 27 5 11 11 28-40 26
-1 19 Сток Сіті 27 6 7 14 27-53 25
  20 Вест Бромвіч 27 3 11 13 21-40 20
  21 Лестер Сіті 1 0 0 1 1-5 0

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