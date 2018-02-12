29 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 23:56
Челсі розгромив Вест Бром в 27-му турі чемпіонату Англії
|Віктор Мозес подвоює рахунок
В 27 турі чемпіонату Англії Челсі вдома приймав Вест Бромвіч і впвнено переміг з рахунком 3:0.
Дублем за аристократів відзначився більгійський хавбек Еден Азар.
Ще один гол на рахунку Віктора Мозеса.
Таким чином Челсі перервав серію з двох поразок поспіль та повернувся на 4 місце в АПЛ.
Чемпіонат Англії
27-й тур
12 лютого
Челсі - Вест-Бромвіч 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Азар, 2:0 - 63 Мозес, 3:0 - 71 Азар
Eden Hazard stars as the champions get back on track in style#CHEWBA pic.twitter.com/hq7KwNEowi— Premier League (@premierleague) 12 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що Ліверпуль переміг Саутгемтон, а МЮ поступився Ньюкаслу.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|27
|23
|3
|1
|79-20
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|17
|5
|5
|51-19
|56
|3
|Ліверпуль
|27
|15
|9
|3
|61-31
|54
|4
|Челсі
|27
|16
|5
|6
|49-23
|53
|5
|Тоттенгем
|27
|15
|7
|5
|52-24
|52
|6
|Арсенал
|27
|13
|6
|8
|51-36
|45
|7
|Бернлі
|27
|9
|9
|9
|21-24
|36
|8
|Лестер
|26
|9
|8
|9
|38-35
|35
|+1
|9
|Евертон
|27
|9
|7
|11
|32-46
|34
|-1
|10
|Борнмут
|27
|8
|7
|12
|31-41
|31
|11
|Вотфорд
|27
|8
|6
|13
|37-47
|30
|12
|Вест Гем
|27
|7
|9
|11
|34-46
|30
|+3
|13
|Ньюкасл
|27
|7
|7
|13
|25-36
|28
|-1
|14
|Брайтон
|27
|6
|10
|11
|22-36
|28
|-1
|15
|Крістал Пелас
|27
|6
|9
|12
|25-42
|27
|+1
|16
|Свонсі
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|+2
|17
|Гаддерсфілд
|27
|7
|6
|14
|23-47
|27
|-3
|18
|Саутгемптон
|27
|5
|11
|11
|28-40
|26
|-1
|19
|Сток Сіті
|27
|6
|7
|14
|27-53
|25
|20
|Вест Бромвіч
|27
|3
|11
|13
|21-40
|20
|21
|Лестер Сіті
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
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