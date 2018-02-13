Хавбеком Шахтаря цікавиться відомий бразильський клуб

Алан Патрік

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік потрапив в сферу інтересів Флуміненсе.

Про це повідомляє Rádio Brasil.

Про деталі можливого трансферу не повідомляється.

Бразилець повернувся в Шахтар взимку 2017 року з оренди у Фламенго. За цей час він провів 25 матчів і забив 2 голи, пише Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку відпустить свого лідера Фреда до Манчестер Сіті.