160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 10:23
Хавбеком Шахтаря цікавиться відомий бразильський клуб
|Алан Патрік
Півзахисник Шахтаря Алан Патрік потрапив в сферу інтересів Флуміненсе.
Про це повідомляє Rádio Brasil.
Про деталі можливого трансферу не повідомляється.
Бразилець повернувся в Шахтар взимку 2017 року з оренди у Фламенго. За цей час він провів 25 матчів і забив 2 голи, пише Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Шахтар влітку відпустить свого лідера Фреда до Манчестер Сіті.
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