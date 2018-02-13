81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 12:10
Захисник, який грав у Росії, повернувся в Олімпік
|Дмитро Немчанінов / ФК Олімпік
28-річний захисник Дмитро Немчанінов повернувся в Олімпік.
Про це Футбол 1 розповів президент клубу Владислав Гельзін.
Також президент Олімпіка розповів, що клуб переглядає п'ятьох легіонерів.
Раніше повідомлялося, що Олімпік підписав братів-близнюків з Вереса.
Читай також
Останні публікації
12.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
10.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Ковзанярський спорт. На Олімпіаді зафіксували першу провалену допінг-пробу
|
30.01.2018
Селезньов: Не бачив сенсу продовжувати кар'єру в Карабюкспорі
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій