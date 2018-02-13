Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на матч із Базелем
|Дебют Олександра Зінченка (праворуч) у Лізі чемпіонів відкладено/East News
Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Базеля.
У виїзному поєдинку проти швейцарців місце 21-річного футболіста на лівому фланзі оборони зайняв Фабіан Делф, який одужав після травми.
How we line-up tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 13 лютого 2018 р.
City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Delph, Fernandinho, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo, Agüero
Subs | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Sané, Silva, Foden#fcbvcity #mancity pic.twitter.com/HVIKLDnE72
Таким чином, Зінченко поки не вдалося зіграти за команду Пепа Гвардіоли в усіх турнірах, де вона бере участь. Раніше він зіграв у першості АПЛ, Кубку Англії та Кубку англійської ліги.
Зазначимо, що матч із Базелем міг стати ювілейним для Зінченка у футболці Ман Сіті - у ній він провів уже 9 ігор.
Як повідомлялося, Зінченко отримав непогану пресу після матчу 27-го туру АПЛ проти Лестера.
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