Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на матч із Базелем

Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Базеля.

У виїзному поєдинку проти швейцарців місце 21-річного футболіста на лівому фланзі оборони зайняв Фабіан Делф, який одужав після травми.

How we line-up tonight! 🙌



City XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Otamendi, Delph, Fernandinho, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo, Agüero



Subs | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Sané, Silva, Foden#fcbvcity #mancity pic.twitter.com/HVIKLDnE72