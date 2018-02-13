Зінченко не потрапив у заявку Ман Сіті на матч із Базелем

Дебют Олександра Зінченка (праворуч) у Лізі чемпіонів відкладено/East News

Українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Базеля.

У виїзному поєдинку проти швейцарців місце 21-річного футболіста на лівому фланзі оборони зайняв Фабіан Делф, який одужав після травми.

Таким чином, Зінченко поки не вдалося зіграти за команду Пепа Гвардіоли в усіх турнірах, де вона бере участь. Раніше він зіграв у першості АПЛ, Кубку Англії та Кубку англійської ліги.

Зазначимо, що матч із Базелем міг стати ювілейним для Зінченка у футболці Ман Сіті - у ній він провів уже 9 ігор.

Як повідомлялося, Зінченко отримав непогану пресу після матчу 27-го туру АПЛ проти Лестера.