Ман Сіті розгромив Базель, Ювентус та Тоттенгем влаштували гольову феєрію. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

13 лютого стартував розіграш 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

Так, швейцарський Базель крупно поступився англійському Манчестер Сіті, а італійський Ювентус зіграв бойову нічию із ще одним представником Англії Тоттенгемом.

Матчі-відповіді у цих протистояннях відбудуться 7 березня відповідно у Манчестері та Лондоні.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Перші матч

13 лютого

Ювентус - Тоттенгем - 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Ігуаїн, 2:0 - 9, пенальті Ігуаїн, 2:1 - 35 Кейн, 2:2 - 71 Ерікссен.

Базель - Манчестер Сіті - 0:4 (0:3)

Гол: 0:1 - 14 Гюндюган, 0:2 - 18 Бернарду Силва, 0:3 - 23 Агуеро, 0:4 - 53 Гюндюган.

