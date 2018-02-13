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13.02.2018  23:36

Ман Сіті розгромив Базель, Ювентус та Тоттенгем влаштували гольову феєрію. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 Ювентус не втримав перевагу у два м'ячі/Juventus FC Twitter

13 лютого стартував розіграш 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18

Так, швейцарський Базель крупно поступився англійському Манчестер Сіті, а італійський Ювентус зіграв бойову нічию із ще одним представником Англії Тоттенгемом. 

Матчі-відповіді у цих протистояннях відбудуться 7 березня відповідно у Манчестері та Лондоні. 

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Перші матч

13 лютого

Ювентус - Тоттенгем - 2:2 (2:1) 

Голи: 1:0 - 2 Ігуаїн, 2:0 - 9, пенальті Ігуаїн, 2:1 - 35 Кейн, 2:2 - 71 Ерікссен. 

Базель - Манчестер Сіті - 0:4 (0:3) 

Гол: 0:1 - 14 Гюндюган, 0:2 - 18 Бернарду Силва, 0:3 - 23 Агуеро, 0:4 - 53 Гюндюган. 

Чемпіон провів онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Тоттенгем.

Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку на гру Базель - Ман Сіті.

Нагадаємо, що представник України Шахтар зіграє свій матч в 1/8 фіналу 21 лютог у Харкові. Суперником гірників буде італійська Рома. 
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