Ман Сіті розгромив Базель, Ювентус та Тоттенгем влаштували гольову феєрію. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
|Ювентус не втримав перевагу у два м'ячі/Juventus FC Twitter
13 лютого стартував розіграш 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
Так, швейцарський Базель крупно поступився англійському Манчестер Сіті, а італійський Ювентус зіграв бойову нічию із ще одним представником Англії Тоттенгемом.
Матчі-відповіді у цих протистояннях відбудуться 7 березня відповідно у Манчестері та Лондоні.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Перші матч
13 лютого
Ювентус - Тоттенгем - 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Ігуаїн, 2:0 - 9, пенальті Ігуаїн, 2:1 - 35 Кейн, 2:2 - 71 Ерікссен.
Triplice fischio all'Allianz Stadium: 2-2 nell'andata degli Ottavi tra Juve e @SpursOfficial, alla doppietta di @G_Higuain rispondono Kane ed Eriksen.#JuveTOT #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/0BWkBHDcux— JuventusFC (@juventusfc) 13 лютого 2018 р.
Базель - Манчестер Сіті - 0:4 (0:3)
Гол: 0:1 - 14 Гюндюган, 0:2 - 18 Бернарду Силва, 0:3 - 23 Агуеро, 0:4 - 53 Гюндюган.
FULL-TIME | 🔴 0-4 🔵 #fcbvcity #mancity— Manchester City (@ManCity) 13 лютого 2018 р.
We in the driving seat after the first leg! 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/6ojyrNKEQf
Чемпіон провів онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Тоттенгем.
Раніше повідомлялося, що українець Олександр Зінченко не потрапив у заявку на гру Базель - Ман Сіті.
Нагадаємо, що представник України Шахтар зіграє свій матч в 1/8 фіналу 21 лютог у Харкові. Суперником гірників буде італійська Рома.
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