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13.02.2018  22:07

Црвена Звезда розійшлася миром із ЦСКА у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

 Црвена Звезда та ЦСКА голів не забили/Twitter

13 лютого відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18. 

Так, у столиці Сербії Белграді місцева Црвена Звезда зіграла 0:0 із російським ЦСКА. 

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого у Москві. 

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Перший матч

13 лютого 

Црвена Звезда - ЦСКА - 0:0. 

Нагадаємо, що представник України у турнірі Динамо зіграє свій перший матч 1/16 фіналу 15 лютого в Афінах проти АЕКа.
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