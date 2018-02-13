Црвена Звезда розійшлася миром із ЦСКА у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Црвена Звезда та ЦСКА голів не забили/Twitter

13 лютого відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18.

Так, у столиці Сербії Белграді місцева Црвена Звезда зіграла 0:0 із російським ЦСКА.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого у Москві.

Ліга Європи-2017/18

1/16 фіналу

Перший матч

13 лютого

Црвена Звезда - ЦСКА - 0:0.

Нагадаємо, що представник України у турнірі Динамо зіграє свій перший матч 1/16 фіналу 15 лютого в Афінах проти АЕКа.