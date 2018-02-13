129 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 22:07
Црвена Звезда розійшлася миром із ЦСКА у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
|Црвена Звезда та ЦСКА голів не забили/Twitter
13 лютого відбувся перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Так, у столиці Сербії Белграді місцева Црвена Звезда зіграла 0:0 із російським ЦСКА.
Матч-відповідь відбудеться 21 лютого у Москві.
KRAJ!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 13 лютого 2018 р.
Crvena zvezda - CSKA Moskva 0:0 #fkcz @EuropaLeague pic.twitter.com/HereI46pe4
Ліга Європи-2017/18
1/16 фіналу
Перший матч
13 лютого
Црвена Звезда - ЦСКА - 0:0.
Нагадаємо, що представник України у турнірі Динамо зіграє свій перший матч 1/16 фіналу 15 лютого в Афінах проти АЕКа.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій