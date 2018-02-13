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13.02.2018  23:03

"Маріупольська справа" у CAS: відомий агент повідомив про доволі м'який вердикт для Динамо

 

Динамо заплатить грошовий штраф, а матч 7-го туру УПЛ проти Маріуполя, в якому киянам зарахували технічну поразку, буде переграно.

Такий вердикт винесе Спортивний арбітраж у Лозанні, де зараз відбувається розгляд справи, заявив відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло. 

"Даю інсайд. Поки думки розділилися. Виступ СБУшника (екс-співробітника Служби безпеки, який повідомив про те, що у день матчу у Маріуполі планувався теракт - ред.) напевно стане ключовим. Пілотний вердикт - грошовий штраф ДК та перегравання матчу", - цитує Заховайла Dynamomania.

Нагадаємо, розгляд справи розпочався 13 лютого і згідно із повідомленнями ЗМІ, остаточний вердикт суд винесе за два дні

Раніше повідомлялося, що Павелко назвав ризики розгляду справи Маріуполь - Динамо в CAS для України.
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