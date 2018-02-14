208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 00:07
Динамо прибуло в Афіни на матч Ліги Європи. ФОТО
Київське Динамо прибуло в Афіни на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти місцевого АЕКа.
Делегація киян прилетіло у столицю Греції рейсом з іспанської Марбельї, де команда Олександра Хацкевича проходила другий зимовий збір.
Фото із афінського аеропорта потрапило на Instagram-сторінку Динамо.
Матч АЕК - Динамо розпочнеться о 22:05 у четвер 15 лютого.
Матч відповідь відбудеться за тиждень у Києві.
Нагадаємо, що в стані суперника Динамо в Лізі Європи є кадрові проблеми.
Раніше повідомлялося, що Динамо заявило на матчі Ліги Європи воротаря Дениса Бойка.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій