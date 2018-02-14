Динамо прибуло в Афіни на матч Ліги Європи. ФОТО

Київське Динамо прибуло в Афіни на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти місцевого АЕКа.

Делегація киян прилетіло у столицю Греції рейсом з іспанської Марбельї, де команда Олександра Хацкевича проходила другий зимовий збір.

Фото із афінського аеропорта потрапило на Instagram-сторінку Динамо.

Матч АЕК - Динамо розпочнеться о 22:05 у четвер 15 лютого.

Матч відповідь відбудеться за тиждень у Києві.

Нагадаємо, що в стані суперника Динамо в Лізі Європи є кадрові проблеми.

Раніше повідомлялося, що Динамо заявило на матчі Ліги Європи воротаря Дениса Бойка.