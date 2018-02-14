242 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 10:28
Фонсека продемонстрував тактику перегляду Ліги чемпіонів для чоловіків на День закоханих. ВІДЕО
|Паулу Фонсека
Головний тренер Шахтаря взяв участь у жартівливому відеоролику, якому зачитав чоловікам усього світу інструкцію для можливості перегляду Ліги чемпіонів 14 лютого.
"Це не так складно. Дружини футболістів з розумінням ставляться до необхідності грати або переглядати матчі на свята, адже це частина роботи. Але дівчата уболівальників зазвичай не розуміють, наскільки Ліга чемпіонів УЄФА важлива для чоловіків", - сказав тренер.
"Тактика переговорів допомагає пояснити коханим, що бажання подивитися матч не суперечить глибоким почуттям. А головне - просто скажи їй! І вона тебе зрозуміє", - переконаний Фонсека.
Докладніше - у відео:
Нагадаємо, що Фонсека публічно поставив ультиматум футболістам Шахтаря.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій