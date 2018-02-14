Фонсека продемонстрував тактику перегляду Ліги чемпіонів для чоловіків на День закоханих. ВІДЕО

Паулу Фонсека

Головний тренер Шахтаря взяв участь у жартівливому відеоролику, якому зачитав чоловікам усього світу інструкцію для можливості перегляду Ліги чемпіонів 14 лютого.

"Це не так складно. Дружини футболістів з розумінням ставляться до необхідності грати або переглядати матчі на свята, адже це частина роботи. Але дівчата уболівальників зазвичай не розуміють, наскільки Ліга чемпіонів УЄФА важлива для чоловіків", - сказав тренер.

"Тактика переговорів допомагає пояснити коханим, що бажання подивитися матч не суперечить глибоким почуттям. А головне - просто скажи їй! І вона тебе зрозуміє", - переконаний Фонсека.

Докладніше - у відео:

Нагадаємо, що Фонсека публічно поставив ультиматум футболістам Шахтаря.