204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 10:45
Шевченко: Після зустрічі з Гвардіолою в Харкові я знав, що Зінченко отримає шанс
|Андрій Шевченко / фото - Євген Кравс
Наставник національної збірної України Андрій Шевченко не здивований хорошими виступами Зінченка в Манчестер Сіті.
Про це він розповів Команді №1.
"Мене не здивувала впевнена гра Зінченка. Після того, як я зустрівся в Харкові з наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою, знав, що у нього буде шанс. Тоді, після матчу з Шахтарем, тренер сказав, що бачить його саме на позиції лівого захисника", - сказав креманич збірної.
"Зараз Зінченко перебуває на хорошому рівні і виконує всі вимоги тренерів, хоча й діє не на своєму місці. В Англії нашим футболістом усі задоволені. Принаймні, негативних відгуків про Сашка я не зустрічав", - поділився Шевченко.
Нагадаємо, що Зінченко розповів про специфіку роботи захисників у Манчестер Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій