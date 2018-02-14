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14.02.2018  10:45

Шевченко: Після зустрічі з Гвардіолою в Харкові я знав, що Зінченко отримає шанс

Андрій Шевченко / фото - Євген Кравс

Наставник національної збірної України Андрій Шевченко не здивований хорошими виступами Зінченка в Манчестер Сіті.

Про це він розповів Команді №1.

"Мене не здивувала впевнена гра Зінченка. Після того, як я зустрівся в Харкові з наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою, знав, що у нього буде шанс. Тоді, після матчу з Шахтарем, тренер сказав, що бачить його саме на позиції лівого захисника", - сказав креманич збірної.

"Зараз Зінченко перебуває на хорошому рівні і виконує всі вимоги тренерів, хоча й діє не на своєму місці. В Англії нашим футболістом усі задоволені. Принаймні, негативних відгуків про Сашка я не зустрічав", - поділився Шевченко.

Нагадаємо, що Зінченко розповів про специфіку роботи захисників у Манчестер Сіті.
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