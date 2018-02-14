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14.02.2018  11:03

Блохін розповів на чиєму боці буде перевага в матчі АЕК - Динамо

Олег Блохін / footboom

Колишній тренер Динамо і грецьких клубів Олег Блохін вважає, що АЕК ближчий до перемоги в протистоянні 1/16 фіналу Ліги Європи з Динамо.

Про це він розповів офіційному сайту киян.

"Однозначно у суперника буде перевага в плані ігрового тонусу. Вони перебувають, як кажуть, у накаті, у них чемпіонат в розпалі, а після тривалої зимової паузи, як у Динамо, грати завжди важко. Тому гра, однозначно, буде складною", - переконаний екс-тренер.

"Особливо непросто грати з суперниками, у яких чемпіонат не припиняється взимку, як, наприклад, було з іспанською Валенсією. Як у зв'язку з цим вести гру і розставляти акценти, - запитання до тренера", - вважає Блохін.

"Думаю, результат протистояння буде багато в чому залежати від першої гри. Усе-таки, на виїзді грецькі команди грають трохи гірше", - додав спеціаліст.

Матч АЕК - Динамо відбудеться 15 лютого о 22:05.

Нагадаємо, що Динамо прибуло в Афіни на матч Ліги Європи.
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