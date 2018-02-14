176 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 22:09
У Динамо розповіли, з яким попереднім суперником можна порівняти АЕК
|Олександр Хацкевич/ФК Динамо
АЕК, з яким Динамо зіграє на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи, організована та дисциплінована команда.
Про це на передматчевій прес-конференції 14 лютого в Афінах заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич.
"Ця команда досить організована. Утім, як і Партизан, з яким ми вже зустрічалися. Те, на що ми робили акцент, розбираючи суперника, - це його командні взаємодії. Футболісти АЕКа дуже організовано і дисципліновано грають один за одного. Порівнювати їх із кимсь немає сенсу, тому що схожих команд немає", - цитує Хацкевича прес-служба Динамо.
Нагадаємо, матч АЕК - Динамо відбудеться 15 лютого о 22:00, а гра-відповідь - за тиждень у Києві.
Раніше свій прогноз на протистояння дав колишній тренер Динамо Олег Блохін.
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