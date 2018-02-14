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14.02.2018  23:59

Тренер АЕКа наполягає, що у Динамо є переваги перед матчем Ліги Європи

 Маноло Хіменес/dynamo.kiev.ua

Те, що Динамо ще не провело жодного офіційного матчу у 2018 році, може зіграти на руку київській команді. 

Таку заяву напередодні першої гри 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК - Динамо зробив головний тренер греків Маноло Хіменес.

"Сподіваюся, завтра АЕК продемонструє свої найкращі якості. Динамо - це велика команда, із великою історією, тому нам буде важко. Так, вони два місяці вже не проводять офіційні матчі. Але така ситуація - типова для них і вони вже навчилися вирішувати цю проблему. Крім того, у них була можливість досконально вивчити нашу гру, тоді як у нас із цим були проблеми", - цитує іспанського спеціаліста dynamo.kiev.ua.

Як відомо, матч відбудеться 15 лютого о 22:00. 

Нагадаємо, перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.
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