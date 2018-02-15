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15.02.2018  11:13

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи


АЕК
15.02 22:05
Динамо
Склади команд
15 лютого 2018, 22:05, Афіни, Олімпійський стадіон

Арбітр: Карлос дель Серро Гранде
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15.02.2018

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