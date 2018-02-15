28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 11:13
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
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АЕК
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Динамо
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Склади команд
15 лютого 2018, 22:05, Афіни, Олімпійський стадіон
Арбітр: Карлос дель Серро Гранде
Арбітр: Карлос дель Серро Гранде
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АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій