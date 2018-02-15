241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 12:06
АЕК - Динамо: прогноз букмекерів на матч плей-офф Ліги Європи
15 лютого в Афінах Динамо не буде вважатися фаворитом матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.
Про це говорять букмекерські котирування.
На перемогу киян можна поставити із показником 3,30, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,10, а звитяга господарів - 2,30.
Раніше повідомлялося, що один із ключових футболістів Динамо отримав травму перед грою із АЕКом.
Також перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.
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АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій