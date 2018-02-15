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15.02.2018  12:06

АЕК - Динамо: прогноз букмекерів на матч плей-офф Ліги Європи

 

15 лютого в Афінах Динамо не буде вважатися фаворитом матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа

Про це говорять букмекерські котирування. 

На перемогу киян можна поставити із показником 3,30, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,10, а звитяга господарів - 2,30. 

Раніше повідомлялося, що один із ключових футболістів Динамо отримав травму перед грою із АЕКом.

Також перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.
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