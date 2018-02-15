АЕК - Динамо: прогноз букмекерів на матч плей-офф Ліги Європи

15 лютого в Афінах Динамо не буде вважатися фаворитом матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.

Про це говорять букмекерські котирування.

На перемогу киян можна поставити із показником 3,30, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,10, а звитяга господарів - 2,30.

Раніше повідомлялося, що один із ключових футболістів Динамо отримав травму перед грою із АЕКом.

Також перед матчем Олександр Хацкевич розповів про сильні сторони грецької команди.