Бойко в старті: стали відомі стартові склади Динамо та АЕКа
Зірковий новачок Динамо Денис Бойко розпочне гру 1/16 фіналу ЛЄ проти АЕКа в стартовому складі.
Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.
Слід зазначити, що серед перших одинадцяти у киян відсутній головний бомбардир команди Д'ємерсі Мбокані, який пропустив левову частину зборів.
Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський також залишився на лаві запасних.
АЕК: Баркас, Гало, Враньєш, Ламбропулос, Бакакіс, Сімоеш, Голанопулос, Бакасетас, Лівая, Клонарідіс, Якумакіс
Динамо: Бойко, Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Гармаш, Гонсалес, Мораес
Запасні:
АЕК: Цітодас, Айдаревич, Хрістодулопулос, Араухо, Чигринський, Яннуцос, Дзанетпулос
Динамо: Рудько, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Бєсєдін, Миколенко, Смирний
Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію зустрічі.
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