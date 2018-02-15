Бойко в старті: стали відомі стартові склади Динамо та АЕКа

Зірковий новачок Динамо Денис Бойко розпочне гру 1/16 фіналу ЛЄ проти АЕКа в стартовому складі.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Слід зазначити, що серед перших одинадцяти у киян відсутній головний бомбардир команди Д'ємерсі Мбокані, який пропустив левову частину зборів.

Український захисник АЕКа Дмитро Чигринський також залишився на лаві запасних.

АЕК: Баркас, Гало, Враньєш, Ламбропулос, Бакакіс, Сімоеш, Голанопулос, Бакасетас, Лівая, Клонарідіс, Якумакіс

Динамо: Бойко, Кендзьора, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Гармаш, Гонсалес, Мораес

Запасні:

АЕК: Цітодас, Айдаревич, Хрістодулопулос, Араухо, Чигринський, Яннуцос, Дзанетпулос

Динамо: Рудько, Бурда, Шабанов, Шапаренко, Бєсєдін, Миколенко, Смирний

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію зустрічі.