476 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 21:38
Фанати Динамо побилися з уболівальниками Спартака в Греції. ВІДЕО
|Вболівальники Динамо
Вболівальники московського Спартака атакували фанатів київського Динамо в одному з барів в Греції.
Про це повідомляє видання Newsbeast.
Інцидент трапився в одному з пабів Афін.
Фанати Спартака приїхали до Греції з Белграда, де вони підтримували друзів з Црвени Звезди в матчі плей-офф Ліги Європи проти московського ЦСКА.
Відзначається, що поліція затримала кілька російських уболівальників, а серед українців були фанати Дніпра.
Vídeo | Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK— Ultras OF (@UltrasOF) 15 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялося, що російські фанати прибули до Греції, щоб влаштувати бійку з ультрас Динамо.
Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію поєдинку АЕК - Динамо.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій