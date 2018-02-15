Фанати Динамо побилися з уболівальниками Спартака в Греції. ВІДЕО

Вболівальники Динамо

Вболівальники московського Спартака атакували фанатів київського Динамо в одному з барів в Греції.

Про це повідомляє видання Newsbeast.

Інцидент трапився в одному з пабів Афін.

Фанати Спартака приїхали до Греції з Белграда, де вони підтримували друзів з Црвени Звезди в матчі плей-офф Ліги Європи проти московського ЦСКА.

Відзначається, що поліція затримала кілька російських уболівальників, а серед українців були фанати Дніпра.

Vídeo | Ultras del Spartak Moscú desplazados a Grecia atacan a ultras del Dynamo Kiev. 15.02.18. pic.twitter.com/kpeeMt1fwK — Ultras OF (@UltrasOF) 15 лютого 2018 р.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас онлайн-трансляцію поєдинку АЕК - Динамо.