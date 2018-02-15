Новачок Шахтаря: Сподіваюся в рідному Харкові мене не забули

Руслан Фомин

Нападник Шахтаря Руслан Фомин розраховує на гарчу підтримку вболівальників у грі Ліги чемпіонів проти Роми.

Про це роповів сам форвард.

"Сподіваюся, і в цей раз в Харкові на рідному стадіоні мене добре приймуть. Також сподіваюся, що ще багато уболівальників того старого Металіста залишилося. Дуже розраховую на підтримку в матчі з Ромою", - зазначив гравець гірників.

"Харківські фанати дуже гарячі, люблять футбол. Пам'ятаю, як люди ходили на Металіст, який тільки будувався. Ми дуже багато людей збирали на трибунах, за нас багато хворіли. Думаю, залишилися ще ті вболівальники, зараз вони теж ходять на стадіон. Сподіваюся, вони прийдуть", - цитує Фомина Footboom.

Матч Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого в Харкові на ОСК Металіст.

Нагадаємо, що Фомин не зіграє в 20-му турі УПЛ проти Чорноморця через дискваліфікацію.