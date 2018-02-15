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15.02.2018  22:43

Голкіпер Олімпіка дав прогноз на весняну частину чемпіонату України

Заурі Махарадзе

Перші три місця в чемпіонаті України 2017/2018 посядуть Шахтар, Динамо та Олімпік.

Так вважає голкіпер Олімпіка Заурі Махарадзе.

"Перші три місця, думаю, займуть Шахтар, Динамо і Олімпік", - заявив воротар.

"А що стосується прямого вильоту з Прем'єр-ліги, то я не стану робити прогнози, оскільки всі, хто не потрапить у верхню шістку, можуть виявитися в першій лізі", - цитує Махарадзе Команда 1.

Нагадаємо, що чемпіонат України поновиться 16 лютого грою Шахтар - Чорноморець.
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