101 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 22:43
Голкіпер Олімпіка дав прогноз на весняну частину чемпіонату України
|Заурі Махарадзе
Перші три місця в чемпіонаті України 2017/2018 посядуть Шахтар, Динамо та Олімпік.
Так вважає голкіпер Олімпіка Заурі Махарадзе.
"Перші три місця, думаю, займуть Шахтар, Динамо і Олімпік", - заявив воротар.
"А що стосується прямого вильоту з Прем'єр-ліги, то я не стану робити прогнози, оскільки всі, хто не потрапить у верхню шістку, можуть виявитися в першій лізі", - цитує Махарадзе Команда 1.
Нагадаємо, що чемпіонат України поновиться 16 лютого грою Шахтар - Чорноморець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій