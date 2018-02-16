1519 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 10:12
Стала відома причина, через яку Чигринський не зіграв проти Динамо
|Дмитро Чигринський
Тренерський штаб АЕКа вирішив поберегти українця Дмитра Чигринського в грі з Динамо.
Про це розповів наставник клубу Маноло Хіменес.
"Чигринський грає часто, але перед цим матчем він застудився і трохи втомився. Ми хотіли його вберегти", - зазначив тренер.
Також він прокоментував результат матчу з киянами.
"Перш за все, привітав команду - це перше, що я зробив на полі. Наш захисник Бакакіс проводить дивовижний сезон, але в той день, коли він помиляється, йому потрібна підтримка", - цитує наставника tribuna.com.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій