Стала відома причина, через яку Чигринський не зіграв проти Динамо

Дмитро Чигринський

Тренерський штаб АЕКа вирішив поберегти українця Дмитра Чигринського в грі з Динамо.

Про це розповів наставник клубу Маноло Хіменес.

"Чигринський грає часто, але перед цим матчем він застудився і трохи втомився. Ми хотіли його вберегти", - зазначив тренер.

Також він прокоментував результат матчу з киянами.

"Перш за все, привітав команду - це перше, що я зробив на полі. Наш захисник Бакакіс проводить дивовижний сезон, але в той день, коли він помиляється, йому потрібна підтримка", - цитує наставника tribuna.com.