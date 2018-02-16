1030 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 11:06
Суперник Динамо по групі в ЛЄ може отримати 10-річний бан від УЄФА
Комітет етики УЄФА прагне відсторонити албанський Скендербеу від участі в європейських турнірах на 10 років за участь у договірних матчах.
Про це повідомляють албанські ЗМІ.
Під підозрою знаходяться близько 50 матчів, починаючи з 2010 року.
Представники клубу вже встигли відреагувати і заявили у своєму Фейсбук, що рішення не є остаточним, пише football24.ua.
Як відомо, першої поразки на груповому етапі у цьому сезоні в Лізі Європи Динамо зазнало від Скендербеу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій