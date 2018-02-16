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16.02.2018  11:06

Суперник Динамо по групі в ЛЄ може отримати 10-річний бан від УЄФА

 

Комітет етики УЄФА прагне відсторонити албанський Скендербеу від участі в європейських турнірах на 10 років за участь у договірних матчах.

Про це повідомляють албанські ЗМІ.

Під підозрою знаходяться близько 50 матчів, починаючи з 2010 року.

Представники клубу вже встигли відреагувати і заявили у своєму Фейсбук, що рішення не є остаточним, пише football24.ua.

Як відомо, першої поразки на груповому етапі у цьому сезоні в Лізі Європи Динамо зазнало від Скендербеу. 
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