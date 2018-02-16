Китайський клуб пропонує зірці Барселони зарплату в 35 мільйонів євро за рік

Андрес Іньєста

Півзахисник Барселони Андрес Іньєста готовий розглянути пропозицію Тяньцзінь Цюаньцзянь.

Як пише sport.es, в Китаї 33-річному футболістові пропонують 35 мільйонів євро за сезон.

У жовтні 2017 року хавбек підписав з каталонським клубом безстрокову угоду, однак в контракті є пункт, який дозволить йому піти з команди.

Для цього Іньєсті треба буде заздалегідь попередити команду до 30 квітня кожного року.

Як відомо, раніше Іньєста вже відмовився від 35-мільйонної зарплати в Китаї.