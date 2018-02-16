356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 11:43
Китайський клуб пропонує зірці Барселони зарплату в 35 мільйонів євро за рік
|Андрес Іньєста
Півзахисник Барселони Андрес Іньєста готовий розглянути пропозицію Тяньцзінь Цюаньцзянь.
Як пише sport.es, в Китаї 33-річному футболістові пропонують 35 мільйонів євро за сезон.
У жовтні 2017 року хавбек підписав з каталонським клубом безстрокову угоду, однак в контракті є пункт, який дозволить йому піти з команди.
Для цього Іньєсті треба буде заздалегідь попередити команду до 30 квітня кожного року.
Як відомо, раніше Іньєста вже відмовився від 35-мільйонної зарплати в Китаї.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій