Хачеріді: Греки провокували нас

Євген Хачеріді / ФК Динамо

Динамо провалило другий тайм матчу з АЕКом.

Про це заявив захисник клубу Євген Хачеріді.

"Результат закономірний, непоганий. Другий тайм провалили, погано зіграли. Всі були сконцентровані, але не вистачило сил. Команда не в накаті, тільки після зборів", - сказав він.

"Греки провокували нас, кричали після будь-якого дотику. В цілому це непогана команда, хороша. Ми дивилися їхні матчі, тренери говорили нам, що вони агресивні в атаці", - цитує Хачеріді tribuna.com.

Раніше була інформація, що фанати АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо.