205 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 12:00
Хачеріді: Греки провокували нас
|Євген Хачеріді / ФК Динамо
Динамо провалило другий тайм матчу з АЕКом.
Про це заявив захисник клубу Євген Хачеріді.
"Результат закономірний, непоганий. Другий тайм провалили, погано зіграли. Всі були сконцентровані, але не вистачило сил. Команда не в накаті, тільки після зборів", - сказав він.
"Греки провокували нас, кричали після будь-якого дотику. В цілому це непогана команда, хороша. Ми дивилися їхні матчі, тренери говорили нам, що вони агресивні в атаці", - цитує Хачеріді tribuna.com.
Раніше була інформація, що фанати АЕКа вивісили провокативний банер під час гри з Динамо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій