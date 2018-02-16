Титульним спонсором Вереса стала компанія, пов'язана з Медведчуком?

ФК Верес

Новий титульний спонсор Вереса компанія Glusco Ukraine пов'язана з одіозним політиком Віктором Медведчуком і його оточенням.

Про це інформує Ліга.

Нагадаємо, кілька днів тому Верес підписав договір про спонсорство з швейцарською паливною компанією Glusco.

Повідомлялося, що контракт розрахований до кінця наступного футбольного сезону.

Логотип компанії буде на футболках рівненський клубу.

Раніше повідомлялося, що Верес отримав можливість реконструювати стадіон у Рівному.