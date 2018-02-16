103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 12:41
Титульним спонсором Вереса стала компанія, пов'язана з Медведчуком?
|ФК Верес
Новий титульний спонсор Вереса компанія Glusco Ukraine пов'язана з одіозним політиком Віктором Медведчуком і його оточенням.
Про це інформує Ліга.
Нагадаємо, кілька днів тому Верес підписав договір про спонсорство з швейцарською паливною компанією Glusco.
Повідомлялося, що контракт розрахований до кінця наступного футбольного сезону.
Логотип компанії буде на футболках рівненський клубу.
Раніше повідомлялося, що Верес отримав можливість реконструювати стадіон у Рівному.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій