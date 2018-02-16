Фролов: Мої підопічні вийшли психологічно неготовими на матч із Шахтарем
|Костянтин Фролов
Одеський Чорноморець вийшов на гру 20-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря (5:0) психологічно неготовим.
Про це повідомив головний тренер моряків Костянтин Фролов.
"На жаль, гра у нас не вийшла. Пропустили три м'ячі в першому таймі - це деморалізувало команду. Багато чого не виходило в організації. Ми низько сіли, дали супернику багато простору", - зробив швидкий аналіз тренер.
"Перший м'яч пропустили зі стандарту, другий - самі собі привезли. Після першого тайму вже можна було закінчувати гру, команда психологічно втратила впевненість", - повідомив керманич одеситів.
"Команда відчувала психологічні проблеми. Футболісти вийшли скутими. Суперник грав активно, тиснув, не давав можливості контролювати м'яч", - сказав Фролов в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що Чорноморець підписав екс-динамівця Ярмоленка.
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