Фонсека: Ми повністю домінували над Чорноморцем

Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Донецький Шахтар повністю переграв одеський Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ (5:0).

Так вважає наставник гірників Паулу Фонсека.

"Була хороша гра з нашого боку. Виступили ми серйозно, як я і очікував. Домінували повністю над командою, яка була цілком сконцентрована на обороні. Але ми також зберігали концентрацію, тримали м'яч і в підсумку домоглися свого, зумівши зломити опір Чорноморця", - зазначив тренер Шахтаря.

"Я задоволений тим, як команда провела матч. Для нас було важливо почати новий сезон до матчу в Лізі чемпіонів з Ромою. Мені приємно, що ми сьогодні провели хорошу гру і досягли в ній перемоги", - цитує Фонсеку спортарена.

Зазначимо, що Паулу Фонсека цю гру провів на трибуні через дискваліфікацію.

А його колега Костянтин Фролов визнав, що Чорноморець був психологічно неготовий до гри з гірниками.