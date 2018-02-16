Аль-Ахлі Реброва зіграв унічию і втратив можливість очолити таблицю чемпіонату

Сергій Ребров / ФК Аль-Ахлі

Аль-Ахлі у 22 турі чемпіонаті Саудівської Аравії зіграв унічию з Аль-Фейхою (1:1).

Ця нічия не дозволила підопічним Сергія Реброва вийти на першу сходинку чемпіонату. Відтак, Аль-Ахлі відстає на один пункт від лідера Аль-Хіляля.

Чемпіонат Саудівської Аравії

22 тур

16 лютого

Аль-Фейха - Аль-Ахлі 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 79 Фетфацидіс, 1:1 - 85 Морено

Нагадаємо, що команда Реброва здобула виїзну перемогу в азійській Лізі чемпіонів.