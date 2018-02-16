108 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 22:19
Аль-Ахлі Реброва зіграв унічию і втратив можливість очолити таблицю чемпіонату
|Сергій Ребров / ФК Аль-Ахлі
Аль-Ахлі у 22 турі чемпіонаті Саудівської Аравії зіграв унічию з Аль-Фейхою (1:1).
Ця нічия не дозволила підопічним Сергія Реброва вийти на першу сходинку чемпіонату. Відтак, Аль-Ахлі відстає на один пункт від лідера Аль-Хіляля.
Чемпіонат Саудівської Аравії
22 тур
16 лютого
Аль-Фейха - Аль-Ахлі 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 - 79 Фетфацидіс, 1:1 - 85 Морено
Saudi Pro League | Week 22— AlAhli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) 16 февраля 2018 г.
MATCH END
Al-Ahli 1:1 Al-Fayha#AHLIFC #الأهلي_الفيحاء pic.twitter.com/PLvNheDcPF
Нагадаємо, що команда Реброва здобула виїзну перемогу в азійській Лізі чемпіонів.
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