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16.02.2018  22:40

Бернард травмувався перед грою з Ромою

Бернард / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Бернард отримав травму в матчі 20-го туру УПЛ проти одеського Чорноморця (5:0).

На 68-й хвилині співвітчизник Бернарда бразилець Гуччі потягнув футболіста за руку, через що йому довелося покинути поле.

Після гри наставник гірників Паулу Фонсека повідомив, що у його футболіста є постійна проблема з плечем.

Наскільки серйозною є травма наразі невідомо.

Зазначимо, що матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого о 21:45.

Нагадаємо, що Бернард перебуває в сфері інтересів італійського Наполі.
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