159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 22:40
Бернард травмувався перед грою з Ромою
|Бернард / ФК Шахтар
Півзахисник Шахтаря Бернард отримав травму в матчі 20-го туру УПЛ проти одеського Чорноморця (5:0).
На 68-й хвилині співвітчизник Бернарда бразилець Гуччі потягнув футболіста за руку, через що йому довелося покинути поле.
Після гри наставник гірників Паулу Фонсека повідомив, що у його футболіста є постійна проблема з плечем.
Наскільки серйозною є травма наразі невідомо.
Зазначимо, що матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Шахтар - Рома відбудеться 21 лютого о 21:45.
Нагадаємо, що Бернард перебуває в сфері інтересів італійського Наполі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій