109 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 22:57
Олімпік підписав гравця Зорі
|Леонідас / ФК Олімпік
Леонідас перейшов у донецький Олімпік.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 22-річний бразилцем розрахована на два роки. леонідас обрав 20 номер у команді Романа Санжара.
У цьому сезоні Леонідас зіграв 2 матчі в складі Зорі.
Нагадаємо, що Олімпік відмовився від працьовитого нігерійського нападника.
Читай також
Останні публікації
16.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
16.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій