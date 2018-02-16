Олімпік підписав гравця Зорі

Леонідас / ФК Олімпік

Леонідас перейшов у донецький Олімпік.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 22-річний бразилцем розрахована на два роки. леонідас обрав 20 номер у команді Романа Санжара.

У цьому сезоні Леонідас зіграв 2 матчі в складі Зорі.

Нагадаємо, що Олімпік відмовився від працьовитого нігерійського нападника.