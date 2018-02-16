19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 23:29
Герта програла Майнцу в 23 турі чемпіонату Німеччини
|ФК Герта
У єдиному матчі дня Майнц завдяки дублю Квайсона переміг на виїзді Герту.
Чемпіонат Німеччини
23 тур
16 лютого
Герта - Майнц 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 40 Квайсон, 0:2 - 65 Квайсон
Нагадаємо, що Штутгарт переміг Боруссію в минулому турі Бундесліги.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|22
|18
|2
|2
|53-17
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|11
|5
|6
|35-29
|38
|3
|Боруссія Д
|22
|10
|7
|5
|47-29
|37
|4
|Айнтрахт Ф
|22
|10
|6
|6
|30-25
|36
|5
|Байєр
|22
|9
|8
|5
|41-29
|35
|6
|Шальке
|22
|9
|7
|6
|34-29
|34
|7
|Аугсбург
|22
|8
|7
|7
|32-28
|31
|8
|Гоффенгайм
|22
|8
|7
|7
|36-35
|31
|9
|Ганновер
|22
|8
|7
|7
|31-32
|31
|10
|Боруссія М
|22
|9
|4
|9
|30-34
|31
|11
|Герта
|23
|7
|9
|7
|30-30
|30
|12
|Фрайбург
|22
|5
|10
|7
|23-37
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|4
|12
|6
|25-28
|24
|14
|Штутгарт
|22
|7
|3
|12
|18-27
|24
|15
|Вердер
|22
|5
|8
|9
|21-27
|23
|16
|Майнц
|23
|6
|5
|12
|28-41
|23
|17
|Гамбург
|22
|4
|5
|13
|17-32
|17
|18
|Кельн
|22
|3
|4
|15
|19-41
|13
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Шеф-редактор: Дмитро Копій