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16.02.2018  23:29

Герта програла Майнцу в 23 турі чемпіонату Німеччини

ФК Герта

У єдиному матчі дня Майнц завдяки дублю Квайсона переміг на виїзді Герту.

Чемпіонат Німеччини

23 тур

16 лютого

Герта - Майнц 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 40 Квайсон, 0:2 - 65 Квайсон

Нагадаємо, що Штутгарт переміг Боруссію в минулому турі Бундесліги.

    І В Н П М О
  1 Баварія 22 18 2 2 53-17 56
  2 РБ Лейпциг 22 11 5 6 35-29 38
  3 Боруссія Д 22 10 7 5 47-29 37
  4 Айнтрахт Ф 22 10 6 6 30-25 36
  5 Байєр 22 9 8 5 41-29 35
  6 Шальке 22 9 7 6 34-29 34
  7 Аугсбург 22 8 7 7 32-28 31
  8 Гоффенгайм 22 8 7 7 36-35 31
  9 Ганновер 22 8 7 7 31-32 31
  10 Боруссія М 22 9 4 9 30-34 31
  11 Герта 23 7 9 7 30-30 30
  12 Фрайбург 22 5 10 7 23-37 25
  13 Вольфсбург 22 4 12 6 25-28 24
  14 Штутгарт 22 7 3 12 18-27 24
  15 Вердер 22 5 8 9 21-27 23
  16 Майнц 23 6 5 12 28-41 23
  17 Гамбург 22 4 5 13 17-32 17
  18 Кельн 22 3 4 15 19-41 13
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