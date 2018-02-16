23 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 23:38
Монако переміг Діжон у 26 турі чемпіонату Франції
|ФК Монако
Монако в межах 26 туру Ліги 1 вдома без проблем розібрався з Діжоном.
Чемпіонат Франції
26 тур
16 лютого
Монако - Діжон 4:0 (1:0, 3:0)
Голи: 1:0 - 13 Кейта, 2:0 - 69 пенальті Фабіньо, 3:0 - 87 Лопеш, 4:0 - 90 Глік
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|21
|2
|2
|76-17
|65
|2
|Монако
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|Марсель
|25
|15
|7
|3
|55-29
|52
|4
|Ліон
|25
|14
|6
|5
|54-30
|48
|5
|Нант
|25
|11
|5
|9
|26-26
|38
|6
|Монпельє
|25
|9
|10
|6
|23-20
|37
|7
|Бордо
|25
|10
|5
|10
|32-34
|35
|8
|Ренн
|25
|10
|4
|11
|30-33
|34
|9
|Ніцца
|25
|10
|4
|11
|31-37
|34
|10
|Генгам
|25
|9
|6
|10
|25-32
|33
|11
|Кан
|25
|9
|4
|12
|18-28
|31
|12
|Діжон
|25
|9
|4
|12
|36-52
|31
|13
|Страсбур
|25
|8
|6
|11
|30-42
|30
|14
|Сент-Етьєн
|25
|8
|6
|11
|26-40
|30
|15
|Тулуза
|25
|7
|5
|13
|22-33
|26
|16
|Лілль
|25
|7
|5
|13
|23-39
|26
|17
|Ам'єн
|25
|7
|4
|14
|22-30
|25
|18
|Анже
|25
|5
|10
|10
|27-38
|25
|19
|Труа
|24
|7
|3
|14
|23-34
|24
|20
|Метц
|25
|5
|3
|17
|23-46
|18
Нагадаємо, що Ліон програв Ренну в минулому турі Ліги 1.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій