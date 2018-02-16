Монако переміг Діжон у 26 турі чемпіонату Франції

ФК Монако

Монако в межах 26 туру Ліги 1 вдома без проблем розібрався з Діжоном.

Чемпіонат Франції

26 тур

16 лютого

Монако - Діжон 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 13 Кейта, 2:0 - 69 пенальті Фабіньо, 3:0 - 87 Лопеш, 4:0 - 90 Глік

№ І В Н П М О 1 ПСЖ 25 21 2 2 76-17 65 2 Монако 26 17 5 4 64-26 56 3 Марсель 25 15 7 3 55-29 52 4 Ліон 25 14 6 5 54-30 48 5 Нант 25 11 5 9 26-26 38 6 Монпельє 25 9 10 6 23-20 37 7 Бордо 25 10 5 10 32-34 35 8 Ренн 25 10 4 11 30-33 34 9 Ніцца 25 10 4 11 31-37 34 10 Генгам 25 9 6 10 25-32 33 11 Кан 25 9 4 12 18-28 31 12 Діжон 25 9 4 12 36-52 31 13 Страсбур 25 8 6 11 30-42 30 14 Сент-Етьєн 25 8 6 11 26-40 30 15 Тулуза 25 7 5 13 22-33 26 16 Лілль 25 7 5 13 23-39 26 17 Ам'єн 25 7 4 14 22-30 25 18 Анже 25 5 10 10 27-38 25 19 Труа 24 7 3 14 23-34 24 20 Метц 25 5 3 17 23-46 18

Нагадаємо, що Ліон програв Ренну в минулому турі Ліги 1.