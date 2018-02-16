Лестер мінімально переміг Шеффілд, Челсі розібрався з Халлом в 1/8 фіналу Кубку Англії

Олів'є Жиру / ФК Челсі

Лестер і Челсі крокують далі в Кубку Англії. Шеффілд Юнайтед і Халл Сіті завадити не змогли.

Кубок Англії

1/8 фіналу

16 лютого

Лестер - Шеффілд Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 - 66 Варді

Челсі - Халл Сіті 4:0 (4:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 2 Вілліан, 2:0 - 27 Педро, 3:0 - 32 Вілліан, 4:0 - 42 Жиру

Нагадаємо, що Челсі розгромив Вест Бром в 27-му турі чемпіонату Англії.