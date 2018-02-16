58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 00:05
Лестер мінімально переміг Шеффілд, Челсі розібрався з Халлом в 1/8 фіналу Кубку Англії
|Олів'є Жиру / ФК Челсі
Лестер і Челсі крокують далі в Кубку Англії. Шеффілд Юнайтед і Халл Сіті завадити не змогли.
Кубок Англії
1/8 фіналу
16 лютого
Лестер - Шеффілд Юнайтед 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - 66 Варді
Челсі - Халл Сіті 4:0 (4:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 2 Вілліан, 2:0 - 27 Педро, 3:0 - 32 Вілліан, 4:0 - 42 Жиру
Нагадаємо, що Челсі розгромив Вест Бром в 27-му турі чемпіонату Англії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій