Феррейра забив 50-й м'яч за Шахтар і ввійшов до Клубу Максима Шацьких

ФК Шахтар

Дубль 26-річного аргентинця у грі 20-го туру УПЛ проти Чорноморця дозволив Феррейрі досягнути відразу двох позначок.

Перший гол нападника став для нього ювілейним, 50-м, проведеним за Шахтар у всіх турнірах.

Крім цього, досягнення цієї позначки дозволило футболісту потрапити до символічного Клубу Максима Шацьких.

Його членами є легіонери українських клубів, які забили більше півсотні м'ячів у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також в єврокубках.

Окрім Факундо Феррейри до клубу, названого на честь відомого узбецького форварда київського Динамо, входять і інші колишні та чільні гравці Шахтаря – Луїс Адріано, Брандау, Алекс Тейшейра, Жадсон, Мхітарян, Едуардо, Агахова, Фернандінью і Тайсон.

Новими претендентами на потрапляння до Клубу Шацьких є капітан донеччан Даріо Срна (49 м'ячів) і півзахисник Зорі Желько Любеновіч (48 м'ячів), пише Футбол 24.

Нагадаємо, що гірники рогромили Чорноморець в 20-му турі чемпіонату України (5:0)