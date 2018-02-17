Феррейра забив 50-й м'яч за Шахтар і ввійшов до Клубу Максима Шацьких
|ФК Шахтар
Дубль 26-річного аргентинця у грі 20-го туру УПЛ проти Чорноморця дозволив Феррейрі досягнути відразу двох позначок.
Перший гол нападника став для нього ювілейним, 50-м, проведеним за Шахтар у всіх турнірах.
Крім цього, досягнення цієї позначки дозволило футболісту потрапити до символічного Клубу Максима Шацьких.
Його членами є легіонери українських клубів, які забили більше півсотні м'ячів у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України, а також в єврокубках.
Окрім Факундо Феррейри до клубу, названого на честь відомого узбецького форварда київського Динамо, входять і інші колишні та чільні гравці Шахтаря – Луїс Адріано, Брандау, Алекс Тейшейра, Жадсон, Мхітарян, Едуардо, Агахова, Фернандінью і Тайсон.
Новими претендентами на потрапляння до Клубу Шацьких є капітан донеччан Даріо Срна (49 м'ячів) і півзахисник Зорі Желько Любеновіч (48 м'ячів), пише Футбол 24.
🔥 5⃣0⃣ ⚽ pic.twitter.com/8HlLG4W2S2— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 16 лютого 2018 р.
Нагадаємо, що гірники рогромили Чорноморець в 20-му турі чемпіонату України (5:0)
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