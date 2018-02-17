544 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 11:45
Екс-захисник збірної України покинув російський Рубін
|Андрій Пілявський
Український захисник Андрій Пилявський розірвав контракт з казанським Рубіном.
29-річний футболіст підписав контракт з російською командою на початку 2016 року, але зіграв за неї всього 3 матчі, після чого був відданий в оренду спочатку в Ворсклу, а потім у Зорю.
Свій останній офіційний матч Пилявський провів ще в травні 2017 року, пише ua-football.
На даний момент футболіст травмований.
Нагадаємо, що колишній клуб Пілявського Зоря підписала екс-гравця Ман Сіті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій