Екс-захисник збірної України покинув російський Рубін

Андрій Пілявський

Український захисник Андрій Пилявський розірвав контракт з казанським Рубіном.

29-річний футболіст підписав контракт з російською командою на початку 2016 року, але зіграв за неї всього 3 матчі, після чого був відданий в оренду спочатку в Ворсклу, а потім у Зорю.

Свій останній офіційний матч Пилявський провів ще в травні 2017 року, пише ua-football.

На даний момент футболіст травмований.

Нагадаємо, що колишній клуб Пілявського Зоря підписала екс-гравця Ман Сіті.