125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 13:03
Олександрія оголосила про оренду захисника
|Гліб Бухал / ФК Олександрія
22-річний Гліб Бухал другу частину сезону проведе у Олександрії на правах оренди.
Контракт з гравцем розрахований по 30 червня 2018 року на правах оренди.
У команді Володимира Шарана Бухал гратиме на позиції півзахисника під номером 13, пише офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що першу частину сезону футболіст провів у ФК Львів, за який відіграв 15 матчів, забивши 2 голи.
Глеб Бухал - игрок ФК "Александрия"https://t.co/ohnQeZS6qS pic.twitter.com/1pt2aec2jr— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 17 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Олександрія підпише двох виконавців, які раніше виступали в другій лізі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій