Олександрія оголосила про оренду захисника

Гліб Бухал / ФК Олександрія

22-річний Гліб Бухал другу частину сезону проведе у Олександрії на правах оренди.

Контракт з гравцем розрахований по 30 червня 2018 року на правах оренди.

У команді Володимира Шарана Бухал гратиме на позиції півзахисника під номером 13, пише офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що першу частину сезону футболіст провів у ФК Львів, за який відіграв 15 матчів, забивши 2 голи.

Раніше повідомлялося, що Олександрія підпише двох виконавців, які раніше виступали в другій лізі.