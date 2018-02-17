Зоря підписала захисника СК Дніпро-1

Тимофій Сухар (ліворуч)



Луганська Зоря підписала контракт з екс-гравцем СК Дніпроо-1 Тимофієм Сухарем.

Угода розрахована на 3 роки.

Футболіст заявлений під 29-м номером, пише офіційний сайт Зорі.

Першу половину сезону гравець провів в СК Дніпро-1, зігравши 13 матчів.

Нагадаємо, що свій перший матч у другій частині сезону Зоря проведе завтра, 18 лютого, проти Карпат у Льові.

Раніше повідомлялося, що керівництво Зорі запропонує головному тренеру Юрію Вернидубу новий контракт.