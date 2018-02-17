103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 13:30
Зоря підписала захисника СК Дніпро-1
|Тимофій Сухар (ліворуч)
Луганська Зоря підписала контракт з екс-гравцем СК Дніпроо-1 Тимофієм Сухарем.
Угода розрахована на 3 роки.
Футболіст заявлений під 29-м номером, пише офіційний сайт Зорі.
Першу половину сезону гравець провів в СК Дніпро-1, зігравши 13 матчів.
Нагадаємо, що свій перший матч у другій частині сезону Зоря проведе завтра, 18 лютого, проти Карпат у Льові.
Тимофей Сухарь – игрок «Зари»https://t.co/sD234kFaZX pic.twitter.com/hjsgg08BXd— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 17 лютого 2018 р.
Раніше повідомлялося, що керівництво Зорі запропонує головному тренеру Юрію Вернидубу новий контракт.
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E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій