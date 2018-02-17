126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 13:45
Верес заявив двох легіонерів
Рівненський Верес вніс до заявки на весняну частину УПЛ двох легіонерів.
Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті УПЛ.
22-річного нападника Жуліо Сезара Морейру Рібейро і 20-річного захисника Луїза Пауло Габріеля де Соузу.
Новачки отримали 95-й і 20-й номери відповідно.
"Верес" підписав двох легіонерів!— НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС (@veres_club) 17 лютого 2018 р.
Рівненський "Верес" підписав двох легіонерів. Контракт із Народним Клубом уклали бразильці Пепі та Жуліо Сезар. Угоди з обома гравцями розраховані на три роки. Пепі та Жуліо Сезара вже заявили для участі у чемпіонаті УПЛ. pic.twitter.com/n1aCvL9uZ3
Нагадаємо, що у Вереса з'явився новий титульний спонсор.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій