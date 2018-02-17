Верес заявив двох легіонерів

Рівненський Верес вніс до заявки на весняну частину УПЛ двох легіонерів.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті УПЛ.

22-річного нападника Жуліо Сезара Морейру Рібейро і 20-річного захисника Луїза Пауло Габріеля де Соузу.

Новачки отримали 95-й і 20-й номери відповідно.

"Верес" підписав двох легіонерів!



Рівненський "Верес" підписав двох легіонерів. Контракт із Народним Клубом уклали бразильці Пепі та Жуліо Сезар. Угоди з обома гравцями розраховані на три роки. Пепі та Жуліо Сезара вже заявили для участі у чемпіонаті УПЛ. pic.twitter.com/n1aCvL9uZ3