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17.02.2018  22:07

Сачко про перемогу над Вересом: Це був типовий весняний футбол

 Василь Сачко/ФК Ворскла

Футболісти Ворскли у поєдинку проти Вереса у рамках 20-го туру Прем'єр-ліги (1:0) спромолися перелаштуватися після перерви і досягти результату.

Про це на післяматчевій прес-конференції 17 лютого у Полтаві заявив керманич біло-зелених Василь Сачко. 

"Багато чого не виходило у першому таймі. Після перерви грали вже у свій футбол, почали атакувати, забили гол та довели поєдинок до перемоги. Думаю, перемога ця - заслужена", - заявив Сачко. 

"Треба із цими емоціями владнати, і я радий, що хлопці зробили це. Задоволений фізичним станом футболістів. Але іншої гр годі було очікувати - це типова весняна гра", - розповів керманич на прес-конференції.  

Нагадаємо, перемогу полтавській команді приніс влучний удар Владислава Кулача на 59-й хвилині.

Як відомо, матч у Полтаві став дебютним біля керма Вереса для білоруса Юрія Сівкова.
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