Сачко про перемогу над Вересом: Це був типовий весняний футбол
|Василь Сачко/ФК Ворскла
Футболісти Ворскли у поєдинку проти Вереса у рамках 20-го туру Прем'єр-ліги (1:0) спромолися перелаштуватися після перерви і досягти результату.
Про це на післяматчевій прес-конференції 17 лютого у Полтаві заявив керманич біло-зелених Василь Сачко.
"Багато чого не виходило у першому таймі. Після перерви грали вже у свій футбол, почали атакувати, забили гол та довели поєдинок до перемоги. Думаю, перемога ця - заслужена", - заявив Сачко.
"Треба із цими емоціями владнати, і я радий, що хлопці зробили це. Задоволений фізичним станом футболістів. Але іншої гр годі було очікувати - це типова весняна гра", - розповів керманич на прес-конференції.
Нагадаємо, перемогу полтавській команді приніс влучний удар Владислава Кулача на 59-й хвилині.
Як відомо, матч у Полтаві став дебютним біля керма Вереса для білоруса Юрія Сівкова.
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