Стало відомо, як у клубі УПЛ виплачуються борги перед футболістами

Перед футболістами Ворскли існують великі борги по зарплаті/ФК Ворскла

Питання заборгованості по зарплаті футболістам полтавської Ворскли потроху вирішується.

Про це розповів керманич полтавської команди Василь Сачко.

"Питання вирішується і поступово закривається. Зроблено дуже великі кроки у цьому напрямку. Тому я впевнений, що питання буде скоро зняте", - розповів Сачко на прес-конференції після перемоги над Вересом у 20-му турі УПЛ.

Нагадаємо, на початку лютого у ЗМІ з'явилася інформація, що футболісти полтавської команди не отримували зарплату вже 3-4 місяці.