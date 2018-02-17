216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 23:42
Стало відомо, як у клубі УПЛ виплачуються борги перед футболістами
|Перед футболістами Ворскли існують великі борги по зарплаті/ФК Ворскла
Питання заборгованості по зарплаті футболістам полтавської Ворскли потроху вирішується.
Про це розповів керманич полтавської команди Василь Сачко.
"Питання вирішується і поступово закривається. Зроблено дуже великі кроки у цьому напрямку. Тому я впевнений, що питання буде скоро зняте", - розповів Сачко на прес-конференції після перемоги над Вересом у 20-му турі УПЛ.
Нагадаємо, на початку лютого у ЗМІ з'явилася інформація, що футболісти полтавської команди не отримували зарплату вже 3-4 місяці.
Читай також
Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
17.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій