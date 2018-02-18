Непотрібний футболіст: екс-гравцю Карпат відмовив уже третій клуб

Редван Мемешев / footboom

Колишній півзахисник Карпат Редван Мемешев ніяк не може знайти нову команду.

Цього разу футболісту відмовила польська Санденція, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт закордонного клубу.

Мемешев провів із Санденцією декілька тренувань, але клуб не захотів підписувати з ним контракт.

Нагадаємо, що цієї зими Мемешеву відмовив Чорноморець і Ягеллонія.