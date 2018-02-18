1512 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 11:30
Непотрібний футболіст: екс-гравцю Карпат відмовив уже третій клуб
|Редван Мемешев / footboom
Колишній півзахисник Карпат Редван Мемешев ніяк не може знайти нову команду.
Цього разу футболісту відмовила польська Санденція, повідомляє офіційний твіттер-аккаунт закордонного клубу.
Мемешев провів із Санденцією декілька тренувань, але клуб не захотів підписувати з ним контракт.
Redwan #Memeszew zakończył testy w naszym Klubie. Po analizie jego postawy podjęto decyzję, iż nie zostanie on zawodnikiem Sandecji ❌— Sandecja Nowy Sącz (@SandecjaNS) 17 февраля 2018 г.
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Нагадаємо, що цієї зими Мемешеву відмовив Чорноморець і Ягеллонія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій