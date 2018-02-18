278 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 11:47
Ейбар - Барселона: арбітр не поставив у ворота каталонців чистий пенальті. ВІДЕО
|Серхіо Бускетс
У матчі 24 туру чемпіонату Іспанії між Ейбаром і Барселоною (0:2) арбітр обрав неоднозначне рішення в штрафному майданчику каталонців.
За рахунку 0:0 Серхіо Бускетс під час кутового на ворота своєї команди руками завалив Кіке Гарсію на газон і не був покараний.
А за декілька хвилин Луїс Суарес забив у ворота Ейбара на межі офісайду.
Penalti no pitado en el Eibar-barsa de libro. pic.twitter.com/H7NhtxlmjO— Antonio Hernández (@antoniobigfoot) 17 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що в чемпіонаті Реброва футболіст кинув пляшку в око відомому арбітру, а потім обійняв його.
Читай також
Останні публікації
17.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій