Ейбар - Барселона: арбітр не поставив у ворота каталонців чистий пенальті. ВІДЕО

Серхіо Бускетс

У матчі 24 туру чемпіонату Іспанії між Ейбаром і Барселоною (0:2) арбітр обрав неоднозначне рішення в штрафному майданчику каталонців.

За рахунку 0:0 Серхіо Бускетс під час кутового на ворота своєї команди руками завалив Кіке Гарсію на газон і не був покараний.

А за декілька хвилин Луїс Суарес забив у ворота Ейбара на межі офісайду.

Penalti no pitado en el Eibar-barsa de libro. pic.twitter.com/H7NhtxlmjO — Antonio Hernández (@antoniobigfoot) 17 февраля 2018 г.

Нагадаємо, що в чемпіонаті Реброва футболіст кинув пляшку в око відомому арбітру, а потім обійняв його.