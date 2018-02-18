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18.02.2018  12:05

Кулач: Показав фанатам Вереса, хто тут господар

Владислав Кулач / ua-football

Нападник Ворскли Владислав Кулач прокоментував свій "жест Рауля" після забитого голу у ворота Вереса (1:0) в 20 турі УПЛ.

Форвард пояснив свою поведінку в ефірі Футбол 1.

"Не скажу, що були агресивні жести. Просто я показав їм, що не треба кричати різне по ходу гри. Ті, хто кричали, вони знають - це на їхній совісті. Я просто показав їм, хто тут господар, і чого робити не треба наступного разу, що карається, як виявилося", - сказав футболіст.

"Другий жест? Те, що було в камеру – це Кравченку, який зламав ключицю. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Крава, ми з тобою, ми разом, що б не трапилося", - додав Кулач.

Нагадаємо, що стало відомо, як у Ворсклі виплачують борги перед футболістами.
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