338 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 12:05
Кулач: Показав фанатам Вереса, хто тут господар
|Владислав Кулач / ua-football
Нападник Ворскли Владислав Кулач прокоментував свій "жест Рауля" після забитого голу у ворота Вереса (1:0) в 20 турі УПЛ.
Форвард пояснив свою поведінку в ефірі Футбол 1.
"Не скажу, що були агресивні жести. Просто я показав їм, що не треба кричати різне по ходу гри. Ті, хто кричали, вони знають - це на їхній совісті. Я просто показав їм, хто тут господар, і чого робити не треба наступного разу, що карається, як виявилося", - сказав футболіст.
"Другий жест? Те, що було в камеру – це Кравченку, який зламав ключицю. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Крава, ми з тобою, ми разом, що б не трапилося", - додав Кулач.
Нагадаємо, що стало відомо, як у Ворсклі виплачують борги перед футболістами.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій