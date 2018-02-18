82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 12:23
Зозуля пропустив матч чемпіонату Іспанії через травму
|Роман Зозуля
Український нападник Альбасете Роман Зозуля не зіграв у матчі з Реалом Ов'єдо через дискомфорт у кісточці гомілкостопу.
Про це повідомляє eldigitaldealbacete.com.
Українець пошкодив її ще в матчі з Гімнастіком, у якому провів на полі 59 хвилин.
Наскільки серйозною є травма Зозулі наразі невідомо.
У поточному сезону нападник зіграв 20 матчів, у яких забив 7 голів і зробив два асисти. пише Трибуна.
Нагадаємо, що Альбасете отримував пропозицію щодо продажу Зозулі за п'ять мільйонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій