Зозуля пропустив матч чемпіонату Іспанії через травму

Роман Зозуля

Український нападник Альбасете Роман Зозуля не зіграв у матчі з Реалом Ов'єдо через дискомфорт у кісточці гомілкостопу.

Про це повідомляє eldigitaldealbacete.com.

Українець пошкодив її ще в матчі з Гімнастіком, у якому провів на полі 59 хвилин.

Наскільки серйозною є травма Зозулі наразі невідомо.

У поточному сезону нападник зіграв 20 матчів, у яких забив 7 голів і зробив два асисти. пише Трибуна.

Нагадаємо, що Альбасете отримував пропозицію щодо продажу Зозулі за п'ять мільйонів.