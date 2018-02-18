Бернард: Поки люди мене принижували, я ще більше хотів досягнути успіху

Бернард / ФК Шахтар

Півзахиснику донецького Шахтаря Бернарду було важко в дитинстві через свою антропометрію.

Про це бразилець розповів в інтерв'ю для УЄФА.

"В юнацькому складі Атлетико Мінейро я зіштовхнувся з великою кількістю проблем на цю тему, люди говорили мені, що я не зможу стати професіоналом саме через зріст. Утім, поки вони намагалися принизити мене, бажання досягти успіху тільки посилювалося, хотілося перемагати і показати, на що я здатний", - сказав футболіст.



"Із невисоким зростом я не можу похвалитися статурою, яку хочуть бачити в сучасному футболі. Тому довелося розвивати інші вроджені якості: маневреність і швидкість", - вважає бразилець.

"Я повинен думати трохи швидше, щоб передбачити напрямок руху і компенсувати фактор фізичного контакту. Усвідомлюю як свої обмеження, так і сильні сторони, намагаюся максимально використовувати останні", - цитує Бернарда офіційний сайт гірників.

Нагадаємо, що Бернард травмувався перед грою з Ромою і поки невідомо, чи встигне він відновитися.