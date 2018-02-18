Бєсєдін пояснив, чому Динамо провалило другий тайм у матчі з АЕКом

Артем Бєсєдін / Динамо Киев от Шурика

Київське Динамо поки що позаду в протистоянні з грецьким АЕКом у розрізі фізичних кондицій.

Про це повідомив нападник киян Артем Бєсєдін.

"Із чим пов'язаний провал у другому таймі? Не думаю, що ми утримували рахунок. Просто АЕК перебуває в кращому тонусі – сезон у Греції зараз у розпалі", - поясний футболіст.

"Крім того, для нашого суперника спрацював, напевно, фактор домашнього поєдинку: греки після перерви трохи додали, стали швидше діяти з м'ячем, і нам довелося важче, ніж до перерви. Тому другий тайм видався таким непростим", - додав Бєсєдін.

"У нас тепер, звичайно, є кілька плюсів. По-перше, нам вдалося забити м'яч на виїзді. По-друге, матч-відповідь ми будемо проводити вдома. Але, повірте, нам знову буде дуже непросто з АЕКом", - цитує форварда Динамо Киев от Шурика.

Нагадаємо, що Динамо зіграло з АЕКом внічию в 1/16 Ліги Європи.