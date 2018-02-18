Ювентус здобув мінімальну перемогу в туринському дербі. Матчі 25 туру чемпіонату Італії
|Буффон, який провів матч на лаві запасних, цілує Дібалу / ФК Ювентус
У першому матчі дня туринський Ювентус у дербі здолав Торіно завдяки голу Алекса Сандро.
Чемпіонат Італії
25 тур
18 лютого
Торіно – Ювентус 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – 33 Алекс Сандро.
TRIPLICE FISCHIO - IL #DERBYDELLAMOLE È BIANCONERO! 🏳️🏴🏳️🏴🏳️🏴#TorinoJuve ⚪️⚫️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/fL3jDtkoYO— JuventusFC (@juventusfc) 18 февраля 2018 г.
Беневенто – Кротоне 3:2 (1:1, 2:1)
Голи: 0:1 – 11 Крочата, 1:1 – 37 Сандро, 2:1 – 65 Віола, 2:2 – 73 Беналі, 3:2 – 89 Діабате
Наполі – СПАЛ 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 6 Аллан
Болонья – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)
Голи: 0:1 – 11 Крочата, 1:1 – 37 Сандро, 2:1 – 65 Віола, 2:2 – 73 Беналі, 3:2 – 89 Діабате
Аталанта – Фіорентина 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 0:1 – 16 Бадель, 1:1 – 45 Петанья.
⏰#MilanSamp 1-0. Non siamo stati la nostra migliore versione. Decide #Bonaventura. Si accende sempre di più la lotta per il sesto posto. pic.twitter.com/9rFwrqejlQ— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 18 лютого 2018 р.
Мілан – Сампдорія 1:0 (1:0, 0:0)
Голи: 1:0 – 13 Бонавентура
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Наполі
|25
|21
|3
|1
|55-15
|66
|2
|Ювентус
|25
|21
|2
|2
|62-15
|65
|+1
|3
|Рома
|25
|15
|5
|5
|39-18
|50
|-1
|4
|Інтер
|25
|13
|9
|3
|40-21
|48
|5
|Лаціо
|24
|14
|4
|6
|59-33
|46
|6
|Сампдорія
|25
|12
|5
|8
|44-33
|41
|7
|Мілан
|25
|12
|5
|8
|35-30
|41
|8
|Аталанта
|25
|10
|8
|7
|37-29
|38
|9
|Торіно
|25
|8
|12
|5
|35-30
|36
|10
|Удінезе
|25
|10
|3
|12
|36-36
|33
|11
|Фіорентина
|25
|8
|8
|9
|34-32
|32
|12
|Дженоа
|25
|8
|6
|11
|20-24
|30
|13
|Болонья
|25
|9
|3
|13
|31-38
|30
|14
|Кальярі
|25
|7
|4
|14
|23-36
|25
|+1
|15
|К'єво
|25
|6
|7
|12
|23-42
|25
|-1
|16
|Сассуоло
|25
|6
|5
|14
|15-43
|23
|17
|Кротоне
|25
|5
|6
|14
|21-44
|21
|18
|СПАЛ
|25
|3
|8
|14
|23-47
|17
|19
|Верона
|24
|4
|4
|16
|22-48
|16
|20
|Беневенто
|25
|3
|1
|21
|18-58
|10
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