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18.02.2018  23:45

Ювентус здобув мінімальну перемогу в туринському дербі. Матчі 25 туру чемпіонату Італії

Буффон, який провів матч на лаві запасних, цілує Дібалу / ФК Ювентус

У першому матчі дня туринський Ювентус у дербі здолав Торіно завдяки голу Алекса Сандро.

Чемпіонат Італії

25 тур

18 лютого

Торіно – Ювентус 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 33 Алекс Сандро.

Беневенто – Кротоне 3:2 (1:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 11 Крочата, 1:1 – 37 Сандро, 2:1 – 65 Віола, 2:2 – 73 Беналі, 3:2 – 89 Діабате

Наполі – СПАЛ 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 6 Аллан

Болонья – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 11 Крочата, 1:1 – 37 Сандро, 2:1 – 65 Віола, 2:2 – 73 Беналі, 3:2 – 89 Діабате

Аталанта – Фіорентина 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 16 Бадель, 1:1 – 45 Петанья.

Мілан – Сампдорія 1:0 (1:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 13 Бонавентура 

    І В Н П М О
  1 Наполі 25 21 3 1 55-15 66
  2 Ювентус 25 21 2 2 62-15 65
+1 3 Рома 25 15 5 5 39-18 50
-1 4 Інтер 25 13 9 3 40-21 48
  5 Лаціо 24 14 4 6 59-33 46
  6 Сампдорія 25 12 5 8 44-33 41
  7 Мілан 25 12 5 8 35-30 41
  8 Аталанта 25 10 8 7 37-29 38
  9 Торіно 25 8 12 5 35-30 36
  10 Удінезе 25 10 3 12 36-36 33
  11 Фіорентина 25 8 8 9 34-32 32
  12 Дженоа 25 8 6 11 20-24 30
  13 Болонья 25 9 3 13 31-38 30
  14 Кальярі 25 7 4 14 23-36 25
+1 15 К'єво 25 6 7 12 23-42 25
-1 16 Сассуоло 25 6 5 14 15-43 23
  17 Кротоне 25 5 6 14 21-44 21
  18 СПАЛ 25 3 8 14 23-47 17
  19 Верона 24 4 4 16 22-48 16
  20 Беневенто 25 3 1 21 18-58 10
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