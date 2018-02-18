Лілль і Ліон зіграли в результативну нічию, Марсель переміг Бордо. Матчі 26-го туру чемпіонату Франції

Ніцца в матчі 26-го туру французького чемпіонату не змогла виграти на своєму полі у Нанта.

Як відомо, напередодні ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд.

Чемпіонат Франції-2017/18

26-й тур

18 лютого

Ніцца – Нант 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 5 Данте, 1:1 – 27, пенальті Сала

Лілль – Ліон 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 21 Траоре, 0:2 – 44 Траоре, 1:2 – 65 Пепе, 2:2 – 81 Луіс Араужо.

Марсель – Бордо 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Товен