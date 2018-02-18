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18.02.2018  23:55

Лілль і Ліон зіграли в результативну нічию, Марсель переміг Бордо. Матчі 26-го туру чемпіонату Франції

 

Ніцца в матчі 26-го туру французького чемпіонату не змогла виграти на своєму полі у Нанта.

Як відомо, напередодні ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд.

Чемпіонат Франції-2017/18

26-й тур

18 лютого

Ніцца – Нант 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 5 Данте, 1:1 – 27, пенальті Сала

Лілль – Ліон 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 21 Траоре, 0:2 – 44 Траоре, 1:2 – 65 Пепе, 2:2 – 81 Луіс Араужо.

Марсель – Бордо 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 34 Товен 

    І В Н П М О
  1 ПСЖ 26 22 2 2 81-19 68
  2 Монако 26 17 5 4 64-26 56
  3 Марсель 26 16 7 3 56-29 55
  4 Ліон 26 14 7 5 56-32 49
  5 Нант 26 11 6 9 27-27 39
  6 Монпельє 26 9 11 6 24-21 38
+1 7 Ренн 26 10 5 11 32-35 35
-1 8 Бордо 26 10 5 11 32-35 35
  9 Ніцца 26 10 5 11 32-38 35
  10 Генгам 26 9 7 10 26-33 34
+3 11 Сент-Етьєн 26 9 6 11 27-40 33
-1 12 Кан 26 9 5 12 20-30 32
-1 13 Діжон 25 9 4 12 36-52 31
-1 14 Страсбур 26 8 6 12 32-47 30
+4 15 Труа 25 8 3 14 24-34 27
-1 16 Тулуза 26 7 6 13 22-33 27
-1 17 Лілль 26 7 6 13 25-41 27
-1 18 Ам'єн 26 7 5 14 22-30 26
-1 19 Анже 26 5 10 11 27-39 25
  20 Метц 26 5 3 18 23-47 18
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