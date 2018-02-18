85 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.02.2018 23:55
Лілль і Ліон зіграли в результативну нічию, Марсель переміг Бордо. Матчі 26-го туру чемпіонату Франції
Ніцца в матчі 26-го туру французького чемпіонату не змогла виграти на своєму полі у Нанта.
Як відомо, напередодні ПСЖ розгромив Страсбур та встановив клубний рекорд.
Чемпіонат Франції-2017/18
26-й тур
18 лютого
Ніцца – Нант 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 5 Данте, 1:1 – 27, пенальті Сала
📊 Les chiffres de ce #OGCNFCN pic.twitter.com/fYP2aH30T1— OGC Nice (@ogcnice) 18 лютого 2018 р.
Лілль – Ліон 2:2 (0:2, 2:0)
Голи: 0:1 – 21 Траоре, 0:2 – 44 Траоре, 1:2 – 65 Пепе, 2:2 – 81 Луіс Араужо.
Марсель – Бордо 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 34 Товен
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|22
|2
|2
|81-19
|68
|2
|Монако
|26
|17
|5
|4
|64-26
|56
|3
|Марсель
|26
|16
|7
|3
|56-29
|55
|4
|Ліон
|26
|14
|7
|5
|56-32
|49
|5
|Нант
|26
|11
|6
|9
|27-27
|39
|6
|Монпельє
|26
|9
|11
|6
|24-21
|38
|+1
|7
|Ренн
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|-1
|8
|Бордо
|26
|10
|5
|11
|32-35
|35
|9
|Ніцца
|26
|10
|5
|11
|32-38
|35
|10
|Генгам
|26
|9
|7
|10
|26-33
|34
|+3
|11
|Сент-Етьєн
|26
|9
|6
|11
|27-40
|33
|-1
|12
|Кан
|26
|9
|5
|12
|20-30
|32
|-1
|13
|Діжон
|25
|9
|4
|12
|36-52
|31
|-1
|14
|Страсбур
|26
|8
|6
|12
|32-47
|30
|+4
|15
|Труа
|25
|8
|3
|14
|24-34
|27
|-1
|16
|Тулуза
|26
|7
|6
|13
|22-33
|27
|-1
|17
|Лілль
|26
|7
|6
|13
|25-41
|27
|-1
|18
|Ам'єн
|26
|7
|5
|14
|22-30
|26
|-1
|19
|Анже
|26
|5
|10
|11
|27-39
|25
|20
|Метц
|26
|5
|3
|18
|23-47
|18
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Шеф-редактор: Дмитро Копій